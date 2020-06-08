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    • 08.06.2020 20:24
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 8 Haziran'ı yüzde 0,35 değer kaybıyla 109.637,08 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kartonsan 474,00 493,50 -3,95
    Anadolu Hayat Emeklilik 6,51 6,74 -3,41
    İpek Doğal Enerji 14,07 14,56 -3,37
    Global Yatırım Holding 3,44 3,54 -2,82
    Reysaş GMYO 5,26 5,41 -2,77
    Bim Mağazalar 64,60 66,40 -2,71
    Aksa Enerji 4,65 4,76 -2,31
    Koza Madencilik 11,80 12,06 -2,16
    MLP Sağlık 16,70 17,03 -1,94
    Netaş Telekom. 14,24 14,51 -1,86
    Çelebi 85,50 87,05 -1,78
    Net Holding 2,31 2,35 -1,70
    Tat Gıda 8,84 8,99 -1,67
    Anadolu Grubu Holding 18,17 18,47 -1,62
    Aksa 6,67 6,78 -1,62
    Tofaş Oto Fabrikası 23,28 23,66 -1,61
    Selçuk Ecza Deposu 8,17 8,30 -1,57
    Borusan Mannesmann 10,50 10,66 -1,50
    Hektaş 14,62 14,84 -1,48
    Sasa Polyester 10,01 10,16 -1,48

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 8 Haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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