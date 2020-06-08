Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|474,00
|493,50
|-3,95
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,51
|6,74
|-3,41
|İpek Doğal Enerji
|14,07
|14,56
|-3,37
|Global Yatırım Holding
|3,44
|3,54
|-2,82
|Reysaş GMYO
|5,26
|5,41
|-2,77
|Bim Mağazalar
|64,60
|66,40
|-2,71
|Aksa Enerji
|4,65
|4,76
|-2,31
|Koza Madencilik
|11,80
|12,06
|-2,16
|MLP Sağlık
|16,70
|17,03
|-1,94
|Netaş Telekom.
|14,24
|14,51
|-1,86
|Çelebi
|85,50
|87,05
|-1,78
|Net Holding
|2,31
|2,35
|-1,70
|Tat Gıda
|8,84
|8,99
|-1,67
|Anadolu Grubu Holding
|18,17
|18,47
|-1,62
|Aksa
|6,67
|6,78
|-1,62
|Tofaş Oto Fabrikası
|23,28
|23,66
|-1,61
|Selçuk Ecza Deposu
|8,17
|8,30
|-1,57
|Borusan Mannesmann
|10,50
|10,66
|-1,50
|Hektaş
|14,62
|14,84
|-1,48
|Sasa Polyester
|10,01
|10,16
|-1,48