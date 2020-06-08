ING’den dörtlü kredi paketi! 0,79’dan başlayan oranlarla kredi müjdesi… ING Bank kredi nasıl alınır?

ING Türkiye'den tüketicilerin bütçelerine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni bir adım geldi. INB Bank dörtlü kredi paketinin başladığını duyurdu. 0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi verilirken, mobilya, beyaz eşya veya taşıt almak isteyenlere fırsatlar sunuluyor. Arçelik, Beko, Modalife, İstikbal, Bellona, Mondi, Weltew, Vivense ve Vestel'in de bulunduğu markaların anlaşmalı mağazalarında 750 ila 40 bin lira arası tutardaki alışverişlerde belirli vadelerde peşin fiyatına taksit imkanı sunuluyor. Peki, ING Bank kredi nasıl alınır? İşte, ING Bank dörtlü kredi paketi hakkında merak edilenler…

0,79'DAN BAŞLIYOR

NG Türkiye, tüketicilerin bütçelerine, KOBİ'lere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere, uygun koşullar sunan dört farklı kredi paketi hazırladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING aylık yüzde 0,79'dan başlayan oranlar ile ihtiyaç kredisi verirken, mobilya ve beyaz eşya üretimi yapan öncü yerli firmalar da ING iş birliğiyle peşin fiyatına taksitle 40 bin liraya kadar taksit olanağı sağlıyor.