Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesi ile ilgili çok önemli iki açıklama geldi. İlk açıklama dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul için yapılan bekçi atamalarında yedek listenin çağrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Yeni bekçi atamalarının kadro olması halinde yapılabileceğini ifade eden Soylu, söz verilen 3600 ek göstergenin ise mutlaka yapılacağını söyledi. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de