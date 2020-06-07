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    • Ekonomi
    • 07.06.2020 Gazete
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    ’i alan Zynga yöneticisi Kim konuştu: 1.8 milyar doları o ekibe verdik

    Türkler'le güçlü bir bağ kurduk. Corona'dan önce 6 kez 'a gittim. Onlar da bize geldi yeteneklerine çok aşinayız. Büyük güç ve tutkuları var. Bu yüzden yatırım yapıyoruz.

    1.8 milyar doları o ekibe verdik
    Peak'in bir Türk 'unicorn' olarak 1.8 milyar dolara ABD merkezli Zynga oyun şirketine satılmasının yankıları sürüyor. Zynga Yayın Müdürü Kim, bu dev satın almanın arkasındaki 3 önemli sebebi açıkladı: "En önemli şey, iki şirketin ekipleri arasında çok hızlı bir kültür uyumunun oluşması oldu. Aynı zamanda ve Toy Blast adında iki enfes oyuna sahipler. Toon Blast 'da en çok yüklenen oyunlar listesinde sürekli ilk 30'da. Batılı bir şirket için Japonya gibi kendi ürettikleri ürünlere ilgi gösteren bir pazarda bu kadar popüler olmak çok rastlanır bir şey değil."



    VERİMLİ BİR ORTAKLIK
    Peak'ın     kurucusu olan Sidar Şahin'i 'büyük bir vizyoner' olarak tanımlayan Kim, 3 yıl önce gerçekleşen ilk satın almanın ardından iki şirket arasındaki ilişkinin keyifli ve verimli bir ortaklığa dönüştüğünü anlattı. Kim, "Biz aslında büyük bir şemsiye şirket olmayı ve bünyemize aldığımız şirketlerin kendi otonomilerini ve özgürlüklerini korumalarını istiyoruz. Peak ekibi ile de aynen bu şekilde oldu. Sidar da kart oyunları stüdyosu ile ilişkili sürecin sorunsuz gittiğini gördü, ilişkimizi zaman içinde geliştirdik" dedi.



    Haberler Ekonomi Peak Games’i alan Zynga yöneticisi Bernard Kim konuştu: 1.8 milyar doları o ekibe verdik
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