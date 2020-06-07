Peak'in bir Türk 'unicorn' olarak 1.8 milyar dolara ABD merkezli Zynga oyun şirketine satılmasının yankıları sürüyor. Zynga Yayın Müdürü Bernard Kim, bu dev satın almanın arkasındaki 3 önemli sebebi açıkladı: "En önemli şey, iki şirketin ekipleri arasında çok hızlı bir kültür uyumunun oluşması oldu. Aynı zamanda Toon Blast ve Toy Blast adında iki enfes oyuna sahipler. Toon Blast Japonya'da en çok yüklenen oyunlar listesinde sürekli ilk 30'da. Batılı bir şirket için Japonya gibi kendi ürettikleri ürünlere ilgi gösteren bir pazarda bu kadar popüler olmak çok rastlanır bir şey değil."
VERİMLİ BİR ORTAKLIK
Peak'ın kurucusu olan Sidar Şahin'i 'büyük bir vizyoner' olarak tanımlayan Kim, 3 yıl önce gerçekleşen ilk satın almanın ardından iki şirket arasındaki ilişkinin keyifli ve verimli bir ortaklığa dönüştüğünü anlattı. Kim, "Biz aslında büyük bir şemsiye şirket olmayı ve bünyemize aldığımız şirketlerin kendi otonomilerini ve özgürlüklerini korumalarını istiyoruz. Peak ekibi ile de aynen bu şekilde oldu. Sidar da kart oyunları stüdyosu ile ilişkili sürecin sorunsuz gittiğini gördü, ilişkimizi zaman içinde geliştirdik" dedi.
VERİMLİ BİR ORTAKLIK
Peak'ın kurucusu olan Sidar Şahin'i 'büyük bir vizyoner' olarak tanımlayan Kim, 3 yıl önce gerçekleşen ilk satın almanın ardından iki şirket arasındaki ilişkinin keyifli ve verimli bir ortaklığa dönüştüğünü anlattı. Kim, "Biz aslında büyük bir şemsiye şirket olmayı ve bünyemize aldığımız şirketlerin kendi otonomilerini ve özgürlüklerini korumalarını istiyoruz. Peak ekibi ile de aynen bu şekilde oldu. Sidar da kart oyunları stüdyosu ile ilişkili sürecin sorunsuz gittiğini gördü, ilişkimizi zaman içinde geliştirdik" dedi.