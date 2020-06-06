Konut kredisi faiz oranları birinci elde yüzde 0.64'e, ikinci elde yüzde 0.74'e çekilirken; bazı fırsatçılar ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Kampanya açıklanır açıklanmaz, özellikle ikinci elde fiyatlarda yüzde 25'lere varan zamlar görüldü.
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, "Ev sahibi olma hayalini düşük faiz ve uzun ödeme imkanlarıyla gerçekleştirmek isteyen tüketiciler, haksız kazanç sağlamak isteyenlerle karşı karşıya kaldı. Nasıl ki gıdada hile yapanlar teşhir ediliyorsa, konutta düşük oranlı kredileri fırsat bilerek zam yapanlar da açıklanmalı" dedi.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da yoğun talep nedeniyle ortalama yüzde 10 artış olduğunu gördüklerini kaydederek, "Daire özelinde zammın yüzde 25'lere varabildiğini görüyoruz.
Bankalar, 27 Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapanlara kredi verilmeyeceğini zaten açıkladı. Vatandaşlar ikinci elde de bunu yapanları ekran görüntüleri ve benzeri delillerle ispat etsin, o ev için de kredi verilmesin" diye konuştu.