A101'de haftanın aktüel kataloğ fırsatları merak ediliyor. A101'de bu hafta TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, HI-Level 40" HD ANDROID Smart Uydu Alıcılı LED TV ve SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı ürünleri ön plandaki yerini aldı. Peki, A101'de haftanın aktüel kataloğ fırsatları nelerdir? İşte o ürünler ve fiyat listesi...

A101 4 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU