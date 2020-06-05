Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.06.2020 00:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2020 00:35
    ABONE OL

    'de haftanın aktüel kataloğ fırsatları nelerdir? İtşe A101 4 Haziran aktüel kataloğu ürünleri

    4 Haziran aktüel kataloğu ürünleri perşembe günü firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışa sunuldu. A101'de bu hafta TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, HI-Level 40" HD ANDROID Smart Uydu Alıcılı LED TV ve SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı fırsatlı ürünler arasında göze çarpıyor. Peki, A101'de haftanın aktüel kataloğ fırsatları nelerdir? İşte 4 Haziran aktüel kataloğu indirimleri...

    A101'de haftanın aktüel kataloğ fırsatları nelerdir?

    A101'de haftanın aktüel kataloğ fırsatları merak ediliyor. A101'de bu hafta TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, HI-Level 40" HD ANDROID Smart Uydu Alıcılı LED TV ve SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı ürünleri ön plandaki yerini aldı. Peki, A101'de haftanın aktüel kataloğ fırsatları nelerdir? İşte o ürünler ve fiyat listesi...

    A101 4 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 1.999 TL

    Toshiba 65UL2063DT Smart LED Televizyon 4.799 TL

    Sunny SN5MKSR04B Maharet El Mikseri 69,95 TL

    GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 44,95 TL

    HI-LEVEL 40" HL40DLK13 Full HD Android Smart Uydu Alıcılı LED Televizyon 1.449 TL

    GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL

    Arzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 169 TL

    Regal Büro Tipi Buzdolabı 579 TL

    Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi 199 TL

    Kiwi KWP 8510 Şarjlı Su Pompası 39,95 TL

    Plastik Ürünler 5,95 TL

    Rooc Meyve Bıçağı 6'lı 11,95 TL

    Trend Uzun Saklama Kabı 5,95 TL

    Arzum OKO04-B Okka Minio Türk Kahve Makinesi 269 TL

    2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 149,95 TL
    Haberler Ekonomi A101'de haftanın aktüel kataloğ fırsatları nelerdir? İtşe A101 4 Haziran aktüel kataloğu ürünleri
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri