İki marka sıfır araçlardaki Haziran ayı fırsatlarını duyurdu! Nakitte 6 bin TL'ye kadar...

Üstelik seçili modellerde geçerli 40 bin TL için 48 ay yüzde 0,85 faiz ile ayda 1050 TL taksitli kredi imkanı veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,89 faiz ile taksit ödemelerine eylülde başlanabilecek.

Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için ayrıca 6 bin TL'ye varan nakit indirimi de sağlanıyor.