En uygun avantajlar: 4'lü fırsat paketinde konut, taşıt, tatil faizi kaça düştü? 0,49-0,69 oranla...

Kredi çekip nakit ihtiyacını karşılamak, tatile çıkmak ya da araç ve konut almak isteyenlere müjdeli haber Haziran ayının ilk gününde üç kamu bankası tarafından açıklandı. Kamu bankaları konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için devreye alınacak olan dört yeni kredi paketi hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Peki, konut, taşıt, tatil faiz oranları ne kadar oldu? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.