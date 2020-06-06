Emeklinin Temmuz zammı heyecanı! Zamla birlikte hangi emekli ne kadar maaş alacak? O oranda...

Temmuz ayı zammını merakla bekleyen emekliler maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyor. Bu konuda en çok araştırılan soru ise "SSK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşları ne kadar olacak?" sorusu oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 olurken, maaşlarda 275 liraya varan artış göründü. Haziran enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak. TAKVİM olarak emekli maaş zammıyla ilgili son detayları haberimizde derledik.

SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.