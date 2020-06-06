A101 11 Haziran aktüel kataloğu ürünleri merak konusu oldu. Ürünler firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde satışa sunuldu. A101 11 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle ev eşyaları ve bakım ürünü sürprizleri dikkat çekti. Peki, A101 gelecek hafta ürün indirimleri nelerdir? İşte indirimli ürün fiyat listesi...
A101 11 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Elton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL
Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV 4.499 TL
GoSmart Powerbank 10.000 mAh 44,95 TL
Samsung Galaxy A2 Core Akıllı Cep Telefonu 999 TL
Samsung Bluetooth Kulaklık Çeşitleri 99,95 TL
HI-LEVEL 49" Ultra HD Andrid Smart Led TV 2.099 TL
Kiwi Ksm 2405 Mini Tost Makinesi 65 TL
Raks Sona Saç Düzleştirici Çeşitleri 55 TL
Go Smart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL
Sempatik Yumurtalık 4,95 TL
Artina Küçük Cam Kase 1,75 TL
Paşabahçe Homemade Cam Kavanoz 1000cc 9,95 TL
Artina Büyük Cam Kase 4,95 TL
Trend Saklama Kabı 7,50 TL
Borcam Dikdörtgen Tepsi 3850cc 24,95 TL
Pipetli Matara 4,95 TL
Manuel Doğrayıcı 19,95 TL