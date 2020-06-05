Milyonlar dikkat! Eğer çalıştığınız işyerinde bunlar olduysa tazminat alabilirsiniz! İşte başvuru alma şartları...

Milyonlarca SSK'lının güvencesi kıdem tazminatı. Kıdem sadece alınan maaştan ibaret değil. Yemek, yol yardımı, ikramiye, yemek çeki gibi ödemeler hesaba dahil ediliyor. Çalışma ve ekonomi hayatında uzun yıllardır gündem olan kıdem tazminatı, pek çok işveren ve işçi tarafından en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplanırken neler dikkate alınır? Kıdem tazminatına hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KIDEM TAZMİATI NEDİR?
Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de bu şart geçerlidir. Ayrıca çalışanın işten çıkarılmış olması da kıdem tazminatı alabilmenin şartlarından biridir. İşçi kendi isteğiyle yani istifasıyla ancak belirli sebeplerden dolayı kıdem tazminatına hak kazanabilir. Öte yandan kıdem tazminatı işçileri ilgilendirir ve memurlar kıdem tazminatı alamazlar.
KIDEM TAZMİNATI KİMLERE VERİLİR?
Kıdem tazminatına hak kazanmanız için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabileceksiniz.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İşe başlama tarihinden itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işveren, işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ödenecek tutardan sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılmaktadır.
Örneğin, çalıştığınız işyerinde son aldığınız brüt ücret 3 bin 500 liraysa, ve işyerinde 5 yıldır çalışıyorsanız ve işten çıkartıldıysanız; kıdeminiz 17 bin 500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.
KIDEM TAZMİNATI BELİRLENİRKEN TUTARA DAHİL EDİLEN ÖDEMELER;
Gıda yardımları
Eğitim yardımları
Sosyal yardımlar
Giyecek yardımı
Kasa tazminatı
İş alımında belirlenen prim tutarları
Yukarıda belirttiklerimiz içerisinden, giyecek türünde olan yardımlar iş yerinde kullanılacak ise tazminat tutarında göz önünde bulundurulmaz.
KIDEM TAZMİNATI BELİRLENİRKEN TUTARA DAHİL EDİLMEYEN ÖDEMELER;
Yıllık izin ücretleri
Hafta tatili ücreti
Doğum ve ölüm yardımları
Teşvik primleri
Seyahat primleri
Bayram harçlığı
Harcırah ödemeleri
Fazladan çalışma ödemeleri
Belirttiğimiz ödemeler tazminat tutarına dahil edilmez ve etki etmez.
BELİRTTİĞİMİZ TAZMİNATTAN KESİNTİ YAPILIYOR MU?
Damga vergisi olarak yapılan kesinti dışında tazminat başka bir kesintiye uğramaz.
KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE;
Belirlenen ödeme zamanının geçmesi durumunda geciken her gün için faiz işlenir. Faiz, mevduatın en üst kademesinden işlem görür. Belirli tazminat tutarına eklenerek tahsil edilir. Bu durum da İş Kanunu yasasında yer alarak işçiye sağlanan hakkı korur.