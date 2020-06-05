Asgari geçim indirimi yani AGİ çalışanlar için oldukça önemlidir. Özellikle Temmuz ayı aile yardımı ve AGİ ne kadar olacak soruları fazlaca araştırılmaya başlandı. Devlet memurlarına, eş ve çocuklarından dolayı her ay maaşlarıyla birlikte aile yardımı da ödenmektedir. Eş ve çocuk için ödenen aile yardımı miktarlarının artması, memurun aylık net maaşına da artış şeklinde yansıyor. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde geçerli olan aile yardımı ödeneğinin miktarı yılın ikinci yarısında artacak. Peki, Temmuz ayı aile yardımı ve AGİ ne kadar olacak? Asgari geçim indirimi (AGİ) nasıl hesaplanır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
AGİ NE KADAR OLACAK? 2020 AGİ TABLOSU
Eş ve çocuk durumuna göre uygulanan aylık AGİ miktarı ise şöyle;
Bekar, çocuksuz - 220,73 TL
Bekar, 1 çocuklu - 253,83 TL
Bekar, 2 çocuklu - 286,94 TL
Bekar, 3 çocuklu - 331,09 TL
Bekar, 4 çocuklu - 353,16 TL
Bekar, 5 çocuklu - 375,23 TL
Evli, eşi çalışıyor, çocuksuz - 220,73 TL
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu - 253,83 TL
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu - 286,94 TL
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu - 331,09 TL
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu - 353,16 TL
Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu - 375,23 TL
Evli, eşi çalışmıyor veya emekli, çocuksuz - 264,87 TL
Evli, eşi çalışmıyor veya emekli, 1 çocuklu - 297,98 TL
Evli, eşi çalışmıyor veya emekli, 2 çocuklu - 331,09 TL
Evli, eşi çalışmıyor veya emekli, 3 çocuklu - 375,23 TL
Evli, eşi çalışmıyor veya emekli, 4 çocuklu - 375,23 TL
Evli, eşi çalışmıyor veya emekli, 5 çocuklu - 375,23 TL
AGİ NE KADAR OLACAK? AGİ ARTACAK MI?
Memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artışın oranı, memurların yararlandığı aile yardımı ödeneği miktarını da artıracak ancak asgari geçim indirimi miktarını etkilemeyecek.
AİLE YARDIMI NE KADAR OLACAK?
Devlet memurlarına, eş ve çocuklarından dolayı her ay maaşlarıyla birlikte aile yardımı da ödeniyor. Eş ve çocuk için ödenen aile yardımı miktarlarının artması, memurun aylık net maaşına da artış şeklinde yansıtılıyor.
2020 yılının ilk altı aylık döneminde geçerli olan aile yardımı ödeneğinin miktarı yılın ikinci yarısında artması bekleniyor. Artışın miktarı, 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olacak aylık katsayısına göre netlik kazanacak.
Aylık katsayısı 1 Temmuz itibariyle "yüzde 4 + enflasyon oranının yüzde 4'ten fazla olan kısmı" kadar artış yapılacak. Bu yıl Temmuz ayında aile yardımının miktarı yüzde 4 oranında da artış yapılacak.
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ NE KADAR OLACAK?
Aile yardımı ödeneği miktarı ise, Eş için 332.00 TL'den 345, 28 TL'ye; 72 ay ve daha küçük her bir çocuk için 73,04'ten 75,96 TL'ye; 72 aydan ve daha büyük her bir çocuk için 36,52 TL'den 37, 98 TL olması bekleniyor.
Kamu çalışanlarının aylık brüt ücretlerinden, yıllık gelir matrahı itibariyle bulundukları dilim oranında hesaplanan gelir vergisi tutarından eş/çocuk durumlarına göre haklarında geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı düşüldükten sonra kalan miktar kadar gelir vergisi kesiliyor.
Maaştan kesilen gelir vergisinin miktarı AGİ tutarı kadar azalıyor.
Gelir Vergisi Kanununa göre, Asgarî Geçim İndirimi tutarları; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarı üzerinden kesilen gelir vergisinin belli oranları şeklinde belirlendiğinden, o yıl içerisinde memur maaşlarının veya asgari ücretin artmasının asgari geçim indirimi tutarlarına bir etkisi bulunmuyor. Buna göre 2020 yılının ilk altı ayında geçerli olan asgari geçim indirimi tutarları yılın ikinci yarısınde de aynı şekilde uygulanacak.