Ev yapana 40 bin TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelerin ev yapım ve onarımına yönelik barınma yardımlarında üst sınırı 40 bin liraya yükselttiklerini belirtti. Eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayanlara barınma yardımı yaptıklarını anlatan Selçuk, şöyle konuştu: "Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında ise azami 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Pprefabrik ev yapımı yardımı kapsamında bir hanenin alabileceği azami yardım tutarını da 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik. Afet olayları sonrasında yapılan ev eşyası yardımlarımızı 5 bin lira olarak revize ettik."