Ev yapana 40 bin TL

ihtiyaç sahibiailelerin evyapım veonarımınayönelikbarınmayardımlarında üst sınırıyükselttiklerinibelirtti. Eski, bakımsızve sağlıksız evlerdeyaşayanlara barınmayardımı yaptıklarınıanlatan Selçuk, şöylekonuştu: "Betonarme evyapımına ilişkin bir haneninalabileceği azami destektutarını 25 bin liradan 40bin liraya, ev onarımındaise azami 15 bin liradan20 bin liraya çıkardık.Pprefabrik ev yapımıyardımı kapsamında birhanenin alabileceği azamiyardım tutarını da 20bin liradan 30 bin lirayayükselttik. Afet olaylarısonrasında yapılan eveşyası yardımlarımızı 5 binlira olarak revize ettik."