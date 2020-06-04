Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası konut kredisinde müşterileri için 180 aya kadar uzayabilen vadeler tanıyor. Bu yazıda Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu işlemi sırasında önemli olabilecek genel noktalardan bahsedilmektedir. Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu için bilinmesi gereken en temel bilgiler haberimizde detaylı olarak anlatılmıştır. Konut kredisi şartları içerisinde alacağınız ev ipotek edileceği için sizden kefil istenilmez. Şayet bu şartlara uygun iseniz aşağıdaki gerekli evrakları da tanzim ederek konut kredisi bankalardan kullana bilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de