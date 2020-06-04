Vatandaş kapıda kuyruk oldu! Kapış kapış gidiyor! Telefonlar kitlendi... Kim nasıl yararlanacak?

ZAM YAPAN KAPSAM DIŞI KALIR

Önceki gün 4'lü kredi paketini devreye alan kamu bankaları Vakıf Bank, Halkbank ve Ziraat Bankası ortak bir açıklama yaptı. Yapılanaçıklamada, "Kredi kullandırım sürecinde, açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarlaçalışılacak olup, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olmasıdurumunda ilgili firmalar kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacaktır. 27Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalarakatılması ve bankalarımızla çalışmaları mümkün olabilecektir" denildi.Koronavirüsten ekonomik ve ticari şartları etkilenen hanehalkı ileüreticilere/firmalara destek olmak için yeni ürün kredi paketlerioluşturulduğu hatırlatılan açıklama şöyle devam etti: "Kredi paketlerimizle, yerli üretim yapan firmalarımıza destek olunması ve firmalar ile yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerimizinilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesi amaçlanmıştır." TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, tweet atarak, "Firmalardan ricam, bu süreçte fiyat artışları yerine sürümden kazanmaya odaklansınlar. Hem üretici hem tüketici kazansın" dedi.