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    • 04.06.2020 09:59
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    Son dakika: ün varili 39,28 dolar | 4 Haziran 2020 Brent fiyatları

    ün varili uluslararası piyasalarda bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,28 azalışla 39,28 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ham ün varili 36,58 dolardan alıcı buldu. Öte yandan (), ülkedeki ticari stoklarının geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,4) düşüşle 532,3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil artacağı yönündeydi.

    Brent petrolde düşüş

    ün varili uluslararası piyasalarda 39,28 dolardan işlem görüyor.

    Dün 40,53 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 39,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,28 azalışla 39,28 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 36,58 dolardan alıcı buldu.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün () 9 Haziran'da yapacağı toplantı öncesinde ve 'ın üretim kesintisi miktarı konusundaki görüşmeleri devam ediyor.

    Öte yandan (), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,4) düşüşle 532,3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon varil artacağı yönündeydi.

    Brent petrolde teknik olarak 40,62 ile 42,39 dolar aralığının direnç, 38,85 ile 37,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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