KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (E-DEVLET)

Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.

KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR

Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler

Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Belediyeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)

Sivil Toplum Kuruluşları

Özel Vakıflar ve dernekler

Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.