Konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destek ve tatil destek kredileri hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Bu kapsamda başvuru tarihleri merakla beklenirken vatandaşlar aynı zamanda faiz oranları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kamu bankaları konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı. Bu kapsamda faiz oranları hakkındaki bilgileri ve ödeme planlarını öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ederek bilgi sahibi olmak istiyor.

KREDİ PAKETLERİNDEKİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.