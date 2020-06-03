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    • Ekonomi
    • 03.06.2020 19:59
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    • 03.06.2020 19:59
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    hangileri? İşte 3 Haziran

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3 Haziran'ı yüzde 0,94 değer kazancıyla 109.111,34 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Gübre Fabrikaları 24,24 26,08 -7,06
    Çimsa 8,89 9,35 -4,92
    Emlak Konut GMYO 1,66 1,71 -2,92
    ASELSAN 31,76 32,62 -2,64
    İpek Doğal Enerji 14,63 15,02 -2,60
    Bizim Mağazaları 14,86 15,20 -2,24
    Koza Altın 74,55 76,00 -1,91
    Otokar 133,00 135,50 -1,85
    İş Finansal Kiralama 3,93 4,00 -1,75
    Tüpraş 87,90 89,35 -1,62
    Akçansa 9,50 9,65 -1,55
    Enka İnşaat 5,45 5,52 -1,27
    Anadolu Hayat Emeklilik 6,61 6,69 -1,20
    Ülker Bisküvi 23,60 23,88 -1,17
    Coca Cola İçecek 40,90 41,38 -1,16
    Vestel 13,98 14,14 -1,13
    Koza Madencilik 12,11 12,23 -0,98
    TAV Havalimanları 20,40 20,56 -0,78
    Mavi Giyim 45,52 45,82 -0,65
    Türk Hava Yolları 12,53 12,61 -0,63

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 3 Haziran BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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