Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.06.2020 19:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2020 19:06
    ABONE OL

    Son dakika: bazı ların genel müdürleriyle görüştü

    Son dakika haberine göre, , bazı ların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı banka müdürleri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Bakan Albayrak bankaların genel müdürleriyle görüştü

    , bazı ların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı.



    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile Kovid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri