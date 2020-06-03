Son dakika: Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde yüzde 1,64 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, 109.111,34 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ve yükseliş serisini üst üste 11'inci işlem gününe taşıdı.