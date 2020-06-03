Konut kredisi ile kira öder gibi konut sahibi olun! Yüzde 10 peşinatla, sıfır tapu harcı ödeyerek, 1 sene ödemesiz...

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi paketi vatandaşları sevidirdi. Buna göre, 15 yıla kadar vadelerde, birinci el/sıfır konutlar için aylık yüzde 0,64, ikinci el konutlar için aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, nisanda konut satışlarının, salgın etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 düştüğünü, gerilemenin tatillerin ve salgının etkisiyle mayısta da sürdüğünü söyledi. Yapı ruhsatlarında görülen azalmanın inşaat sektöründeki durgunluğa işaret ettiğini dile getiren Erkurtoğlu, kamu bankalarının kredi paketinin sektöre canlılık katacağını bildirdi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
Ahmet Erkurtoğlu, birinci elde yüzde 0,64, ikinci elde yüzde 0,74 olarak sağlanan aylık faiz oranıyla konut edinmenin tam zamanı olduğunu sözlerine ekledi. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün canlanmasının 200'den fazla alt sektörün hareketlenmesi manasına geldiğini söyledi. Salgınla azalan konut satışlarının yeni destekle artacağını, paketin tüketiciye önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Timur, şu açıklamalarda bulundu:
"Türkiye'de konut sadece güvenli bir liman değil, son 4 yıldır neredeyse artmayan fiyatlar sayesinde müthiş bir fırsat oluşturuyor. Yeni açıklanan desteklerle hem tüketiciye oldukça kazançlı bir fırsat sunuluyor hem de ekonomiyi canlandıracak etkili bir hamle başlatılıyor. Bu, bekleyen konut talebini hareketlendirebilir ve yıl sonunda yine 1 milyonun üzerinde satış ile Avrupa lideri olabiliriz."
DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, kredi paketinin ülke ekonomisini canlandırmak için kıymetli bir adım olduğunu belirterek, "Nitekim neredeyse tüm sektörlerle konut sektörü iç içe. Bu teşvik, satışları, satışlar da yeni projeleri hızlandıracaktır." dedi.
Yılmaz, "Ben hep diyorum: Konut almanın tam zamanı. Hele de böyle bir konut kredi faiz oranları teşviki açıklanmışken. Nitekim 2015 başından bu yana bina inşaat maliyeti yüzde 106 artarken, fiyatlar sadece yüzde 59 yükselmiş. Bu gayrimenkul alanın kazanacağı bir resim. Bu teşvikle aylık konut satışlarının tekrar 100 bin adetin üstüne çıkması mümkün olabilecek." dedi.
Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, salgın nedeniyle birçok ülke ekonomisi büyük zarar görürken, Türkiye'nin bu zorlu süreçte gösterdiği başarıyı yeni açıklanan kredi destek paketleriyle üst seviyeye çıkardığını söyledi.
Babacan, "Yeni açıklanan bu kredi desteğiyle orta gelir grubuna uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle konut kredisi sağlanmış olacak. Ev sahibi olmayı kolaylaştıran bu tarihi imkanla sektörümüzün kısa vadede yaşadığı sıkıntılarının ortadan kaldırılacağını ve ilerleyen süreçte sektörün tekrar ivme kazanacağını ön görüyoruz." diye konuştu.
Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, insanların son yıllardaki yüksek konut kredisi sonrası alımlarını ertelediğini, tam sektörde hareketlenme başlamışken koronavirüs salgınının başladığını söyledi. Salgının, konut almak gibi çok önemli bir konuda insanları düşündürdüğünü dile getiren Özgün, şu açıklamalarda bulundu: "Bu nedenle insanlar tekrar bekleme moduna geçmişti. Ancak Türkiye'de ev ihtiyacı olan çok yüksek bir kesim var. Kiracılık oranı yüzde 70'lere yaklaşmış durumda. Dolayısıyla ciddi bir konut alım isteği var. Özellikle orta ve alt gelir grubunda bu istek yüksek. Özellikle orta kesimi hedefleyen yeni kredi paketi sayesinde alt gelir grubu da ödemelerini yüzde 0,64 gibi düşük bir oranla ve 180 aya yayarak ev sahibi olabilecek. Paketin İstanbul'da dışındaki illerde de çok ciddi hareketlilik sağlayacağını düşünüyorum."
0.64 FAİZ ORANI İLE KONUT KREDİSİ MÜJDESİ!
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi paketi vatandaşları oldukça mutlu etti. Kredi kullanarak bugün ev sahibi olan kişiler ilk konut kredisi ödemesine 1 sene sonra başlayacak. Bu da konut kredisi çekmek isteyen kiracıların elini büyük oranda rahatlatacak. 1 Sene boyunca yeni evine taşınan kiracılar konut kredisi ve kira ödemesi yapmayacakları için mali açıdan taşınma masrafları ve yeni bir eve sahip olmanın getirdiği mali yükümlülükleri yerine getirme fırsatı yakalamış olacaklar.
SİCİLİ BOZUK OLANA , HACİZLİK OLANA ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz ay Resmi Gazete 'de yayımlanan düzenlemede, pandemi sürecinde verilecek krediler için sicil puanına bakılmaması gerektiğine yer verilmişti. Bu krediler de pandemi sürecinde verildiği için sicil puanına bakılmaması gerekiyor. Hatırlanacağı üzere Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan 0.49 faiz oranı ile bireysel temel ihtiyaç desteği kredisi paketinde ilk olarak kredi sicili bozuk olanların da yararlanabileceği duyurulmuştu. Devlet garantili olarak KGF kefeleti ile herkesin kredi paketinden yararlanacağı duyurulmuş ancak sonrasında kredi sicili bozuk olanlara ve icralık olanlara birbiri ardına kredi reddi kararı gelmeye başlamıştı.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA OLACAK MI?
Konut kredisinde faiz oranları 0.64 - 0.74 aralığında olacak. Daha önce kredi çeken vatandaşlar ise konut kredisi yapılandırması müjdesi bekliyor. Konut kredisi yapılandırması için henüz bir açıklama yapılmadı. Ev sahibi olabilmek için banka kredisi kullananların son dönemlerde sık sık aradığı konulardan biri de konut kredisi yapılandırması.
KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR?
Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici düşük faizden kredisini ödemek isteyebiliyor. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu kapatılıyor, düşük faizden yeni bir kredi açılıyor. Bu işleme yeniden yapılandırma deniyor. Kredi yeniden yapılandırma olarak da adlandırılan refinansman, kullanılmış bir kredinin kapatılarak daha düşük faiz oranları ile yeniden kredi kullanılması işlemi olarak biliniyor.
Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanılmış olan bir konut kredisini, faizlerin düşmesi ile yeniden yapılandırmak mümkün oluyor. Eğer kullandığımız krediyi yine kendi bankamızın daha avantajlı oranlarıyla kapatıyorsak refinansmanın adı, yapılan işlem aynı olmakla birlikte, bu kez "yeniden yapılandırma" oluyor.
Böylece tüketici daha düşük faiz oranı ile kullandığı kredi ile hem mevcut kredisini kapatır hem de faiz ödemelerini düşürüyor. Refinansman aynı banka ya da başka bir banka ile yapılabiliyor.
Konut kredisi yeniden yapılandırma ile;
– Dönemin düşük faizlerinden yararlanabiliyor.
– Taksitlerinizi azaltabiliyor.
– Daha az faiz ödeyebiliyor.
Tüketiciyi avantajlı hale getirme amacında olan refinansman kredisinde; avantaj için faiz indiriminden elde ettiginiz karın yeniden yapılandırma masraflarından daha fazla olması gerekiyor.
Yapılandırmada yeni bir kredi kullanılması nedeni ile yeni masraflar doğabiliyor. Tabi tüketici kredi kullanılan banka ile anlaşma sağlayabilirse, bu masrafların büyük kısmından kurtulabiliyor.