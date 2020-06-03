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    • Ekonomi
    • 03.06.2020 12:29
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    • 03.06.2020 12:29
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    Avro Bölgesi'nde koronavirüs depremi! İşsizlik artıyor

    Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen bölgelerden olan Avrupa'da işsizlik nisan ayında yüzde 7,3 seviyesine yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan verilerde, AB'de işsiz sayısı nisanda 14 milyon 79 bin olarak açıklandı.

    Avrupa'da koronavirüs depremi! İşsizlik artıyor

    Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayında yüzde 7,3 seviyesine yükseldi.

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini yayımladı.

    Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde martta yüzde 7,1 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, nisanda yüzde 7,3'e çıktı.

    AB'de ise mart ayında yüzde 6,4 seviyesinde olan işsizlik, nisanda yüzde 6,6'ya ulaştı.

    AB'de işsiz sayısı nisanda 14 milyon 79 bin olurken, bunun 11 milyon 919 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

    25 yaş altı genç işsiz sayısı, nisanda AB'de 2 milyon 776 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 239 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 15,4 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 15,8 olarak ölçüldü.

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