Eski kredilere yapılandırma olacak mı? İkinci el konutta fiyat nasıl belirlenecek? İşte yeni destek paketinde merak edilenler

Virüs salgını ile birlikte hükümet çok yönlü destek paketlerini dinamik bir biçimde devreye almaya devam ediyor. Öncelikli olarak istihdamı koruyan, işletmelerin yaşamasını sağlayan ve hane halklarının gelirlerinin düşmesini önleyen birçok destek paketi devreye alındı ve 250 milyar liranın üzerinde bir nakit desteği piyasaya verildi. Bunun yanında sağlanan vergi ve prim destekleri ile çarpan etkisi düşünüldüğünde ekonomiye 600 milyar liranın üzerinde bir katkı sağlandı. Ayrıca kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ile işsizlik maaşı alamayanlara verilen ödenekler ile milyonlarca vatandaşın gelir kaybı önlenirken işletmelerde ücret yükünden kurtarıldı.

TALEP CANLANACAK

Bu süreçte talepte oluşan bozulmanın da düzelmesi açısından çok önemli bir paket daha devreye alınmış oldu. 4 bölümden oluşan bu paket ile hem ertelenen ihtiyaçlar karşılanacak hem de birbirine bağlı yüzlerce sektör desteklenerek ekonomik canlılık sağlanacak. Aynı zamanda istihdam deposu olan inşaat, turizm, beyaz eşya, otomotiv gibi sektörlerde iş gücü kaybının da önüne geçilecek.

Dün açıklanan paket sonrasında detaylarla ilgili çok sayıda sorunuz bana da ulaştı. Bunlara yerimiz nispetinde cevap vermeye çalışalım.