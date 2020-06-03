2020 yılında devlet tarafından verilecek asgari ücret destek tutarı işverenler tarafından araştırılıyor. Asgari ücret desteği kimler alabilir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2020 YILI MİKTARI

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte özellikle işverenleri yakından ilgilendiren asgari ücret destek rakamları şu şekilde oldu:

Hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, yeni yılda ayrım yapılmaksızın tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak olacak.