Altın fiyatları kademeli olarak düşmeye başladı. Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 372,9 liradan tamamladı. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar özellikle kapanış saatlerinde anlık altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. İşte çeyrek ve gram anlık altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|377,30
|377,50
|371,10
|371,30
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.486,00
|2.507,00
|2.446,00
|2.467,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|344,00
|348,00
|338,50
|342,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.430,00
|2.450,00
|2.390,00
|2.410,00
|Yarım Ziynet
|1.215,00
|1.225,00
|1.195,00
|1.205,00
|Çeyrek Ziynet
|607,00
|612,00
|598,00
|603,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,64 azalışla 371,30 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 603,00 lira, Cumhuriyet altını 2.467,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,64 düşüşle 371,30 liradan işlem gördü.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestolara karşın dünya genelinde ekonomilerin yeniden açılmasının ortaya çıkardığı iyimserliğin risk algısını azalttığını kaydetti.
Çin'de bugün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle birlikte görece riskli varlıklara olan talebin arttığını ifade eden analistler, bu gelişmelerle birlikte, güvenli liman varlıklardan olan altının ons fiyatının aşağı yönlü baskılandığını belirtti.
Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI verileri ile birlikte, başta Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini söyledi.
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2020 mayıs döneminde yıllık yüzde 11,39, aylık yüzde 1,36; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de aynı dönemde yıllık yüzde 5,53, aylık yüzde 1,54 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi tüketici fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,10 artış gerçekleşti.
YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 2,98 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 3,74 ile eğlence ve kültür, yüzde 6,69 ile ulaştırma ve yüzde 7,68 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,45 ile konut oldu.
AYLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 0,16 İLE LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA OLDU
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı mayıs ayında azalış gösteren ana grup olmadı. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller, yüzde 0,22 ile sağlık ve yüzde 0,24 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma ve yüzde 1,92 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Mayıs 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 282 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.