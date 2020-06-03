2020 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde belirlenmişti. Peki 2020 yılında devlet tarafından işverene sağlanan asgari ücret destek tutarı ne kadar? Asgari ücret desteği nedir? Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.