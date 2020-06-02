Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için devreye alınacak olan kredi paketleri hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Başvuru yapmak için faiz oranlarını araştıran vatandaşlar arama motorlarında özellikle "Sosyal hayatı destek, taşıt, konut ve tatil kredi faiz oranları ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kredi paketleri ödemeleri nasıl olacak? İşte detaylar...

KREDİ PAKETLERİNDEKİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.