A101 4 Haziran aktüel kataloğu indirim sürprizleriyle geliyor! A101'de bu hafta onlarca ürün...

A101 4 Haziran aktüel kataloğu yine birbirinden farklı indirimlerle geliyor. Firma tarafından Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde perşembe günü onlarca sürpriz ürün indirimle satışa sunulacak. Haftanın kataloğunu inceleyip indirim fırsatlarını değerlendirmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. A101'de bu hafta TOSHIBA 65" Ultra HD Smart LED TV, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, HI-Level 40" HD ANDROID Smart Uydu Alıcılı LED TV ve SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı dikkat çeken ürünler arasındaki yerini aldı. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler satılacak? İşte haftanın indirimli ürünleri...

A101 4 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU