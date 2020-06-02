Firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımının destek kapsamına alınması ihracatçıların, ihracat yapmak isteyen firmaların yüzünü güldürdü. Yeni destekler ile firmaların dünyaya açılması, yeni pazarlara girişi kolaylaşacak.
● Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: İhracatçılarımız için çok önemli olan bu destek hızlı şekilde hayata geçirildi. Klasik pazarlama yöntemlerinin uygulanamadığı ortamda ihracatçı firmalarımızı e-ticaret sitelerine üye olmaya, sanal heyetlere ve sanal fuarlara katılmaya davet ediyoruz.
● İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki: Sanal fuarların destek kapsamına alınması son derece yerinde bir adım. 365 gün sürecek, tüm sektörlerin ürün görsellerinin, adreslerinin ve bilgilerinin yer alacağı bir sistemi kuruyoruz.
● Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu: Sanal mağazalarımızı 365 gün açık olacak şekilde daimi fuar niteliğinde açık tutmak durumundayız. Kararı sevinçle karşıladık.
● Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder: Bir yandan firmalarımız dijital kaslarını güçlendirirken, kamunun da özelikle pazara girişte fuar ve heyetleri destek kapsamına alması önemli.
● Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Uçar: Sanal fuarlar ve e-ihracat dünyanın yeni vitrini olacak. Üretimi, ihracatı ve yeni pazarlara açılmayı teşvik eden, son derece yerinde bir karar.
● Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç: Uzağa gideceğimize artık bulunduğumuz yerlerde fuarlar yapabileceğiz.
TİCARETE DOPİNG
● Şirketlerin e-ticaret sitelerine üyelik giderleri bu yıl yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında desteklenecek. e-ticaret sitesi başına 8 bin TL'ye kadar destek sağlanacak. Şirketler, bu destekten en fazla 3 site için ve site başına en fazla 2 yıl yararlanabilecek.
● Sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler için yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek sağlanacak.
● İhracat Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü uluslararası sanal fuarlara iştirak eden katılım organizasyonlarına, giderlerin yüzde 50'si kadar ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar katkı sağlanacak.
● İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair belirlenen giderler için yüzde 50 oranında, faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek verilecek