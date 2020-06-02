





TİCARETE DOPİNG

● Şirketlerin e-ticaret sitelerine üyelik giderleri bu yıl yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında desteklenecek. e-ticaret sitesi başına 8 bin TL'ye kadar destek sağlanacak. Şirketler, bu destekten en fazla 3 site için ve site başına en fazla 2 yıl yararlanabilecek.

● Sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler için yüzde 50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar destek sağlanacak.

