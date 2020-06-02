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    • Ekonomi
    • 02.06.2020 Gazete
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    Çalışana-işsize ödeme

    ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri erkene çekildi, dünden itibaren verilmeye başlandı. Coronavirüs'le mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen hesaplarına yatırılacağını aktaran Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

    Çalışana-işsize ödeme
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid- 19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran'da yapılması gereken Mayıs ayına ilişkin ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alındığını, ödemelerin dün başladığını duyurdu. Selçuk, ödemelerin 1-5 Haziran tarihleri arasında TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapıldığını söyledi. Coronavirüs'le mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen hesaplarına yatırılacağını aktaran Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

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