Çalışana-işsize ödeme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid- 19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran'da yapılması gereken Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alındığını, ödemelerin dün başladığını duyurdu. Selçuk, ödemelerin 1-5 Haziran tarihleri arasında TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapıldığını söyledi. Coronavirüs'le mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.