Tatil kredisi Yurt içi ve yurt dışı tatili tercih edenler tarafından yoğun ilgi gören bir kredi türüdür. Bireysel ihtiyaç kapsamında olan tatil kredisi için başvuru kolaylıkla yapılabilmektedir. Kamu bankaları konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri açıkladı. Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla da kredi paketi açıklandı. Tatil kredisi nedir, nasıl alınır? Kamu bankaları tatil kredisi başvuru şartları nedir? Detayları takvim.com.tr'de