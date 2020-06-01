Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.06.2020 11:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2020 11:15
    ABONE OL

    Suudi Arabistan'da büyük kriz! rezervi son iki ayda yaklaşık 50 milyar dolar azaldı

    Son dakika haberi... Dünyanın en büyük ihracatçısı Suudi Arabistan'ın ekonomisi, yeni tip koronavirüsle mücadele ve fiyatlarındaki tarihi düşüş nedeniyle büyük zarar gördü. Suudi Arabistan'ın rezervi nisan ayında yaklaşık 24,8 milyar dolar düşerek, son iki ayda toplam 50 milyar dolar azaldı.

    Suudi Arabistan'ın döviz rezervi son iki ayda yaklaşık 50 milyar dolar azaldı

    Suudi Arabistan Merkez Bankası'nın () yayınladığı Nisan 2020 İstatistik Raporu'nun verilerine göre, rezervi mart ayında 473,4 milyar dolardan, nisan ayında 448,6 milyar dolara düştü.

    SAMA verilerine göre, Suudi Arabistan'ın döviz rezervi, mart ayında da 24 milyar dolar azalmıştı. Böylece iki ayda toplam kayıp, yaklaşık 50 milyar doları buldu.

    Öte yandan, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan geçen cuma yaptığı açıklamada, yatırımların finansı için Kraliyetin Kamu Yatırım Fonu'na 40 milyar dolar aktarıldığını, bunun istisnai bir durum olduğunu söylemişti.

    Dünyanın en büyük ihracatçısı Suudi Arabistan'ın ekonomisi, yeni tip koronavirüsle mücadele ve fiyatlarındaki tarihi düşüş nedeniyle büyük zarar gördü.

    Haberler Ekonomi Suudi Arabistan'da büyük kriz! Döviz rezervi son iki ayda yaklaşık 50 milyar dolar azaldı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri