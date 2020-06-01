Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK BİLGEM Stratejik Planlama ve Kalite Yönetimi bünyesinde Kocaeli'de istihdam edilecek 5 uzman/uzman yardımcısı için 22 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) müracaatta bulunulabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Ayrıca BİLGEM'e 8 memur, Ulusal Metroloji Enstitüsüne 2 teknisyen, TÜBİTAK Başkanlığına 1 aşçı alınacak.

SAGE bünyesinde görev yapmak üzere de teknisyen, memur, dağıtıcı, şoför ve usta alımı yapılacak.

Bu alımlar için de son başvuru tarihi 5 Haziran olarak belirlendi.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi ile Türkiye İş Kurumunun web sayfasından gerçekleştirilebilecek.



