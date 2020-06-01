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    • 01.06.2020 09:14
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    Son dakika: personel alacak: 'de yayımlandı! Başvurular TÜBİTAK 'nden yapılacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Ulusal Metroloji Enstitüsü, Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) birimlerinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacak. Başvurular, TÜBİTAK ile Türkiye İş Kurumunun web sayfasından gerçekleştirilebilecek.

    TÜBİTAK personel alacak

    Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM Stratejik Planlama ve Kalite Yönetimi bünyesinde Kocaeli'de istihdam edilecek 5 uzman/uzman yardımcısı için 22 Haziran'a kadar TÜBİTAK 'nden (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) müracaatta bulunulabilecek.

    Sınava ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

    Ayrıca BİLGEM'e 8 memur, Ulusal Metroloji Enstitüsüne 2 teknisyen, TÜBİTAK Başkanlığına 1 aşçı alınacak.

    SAGE bünyesinde görev yapmak üzere de teknisyen, memur, dağıtıcı, şoför ve usta alımı yapılacak.

    Bu alımlar için de son başvuru tarihi 5 Haziran olarak belirlendi.

    Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi ile Türkiye İş Kurumunun web sayfasından gerçekleştirilebilecek.

    Haberler Ekonomi Son dakika: TÜBİTAK personel alacak: Resmi Gazete'de yayımlandı! Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden yapılacak
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