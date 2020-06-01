2020 Haziran ayı kira artış oranı! TEFE TÜFE Haziran kira artışı ne kadar?

2020 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Haziran ayı kira artışı ne kadar? Vatandaşlar Haziran ayı kira artışıyla ilgili arama motorlarında araştırma yapıyor. Bu ay yenilenecek kira kontratlarında zam oranının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, Haziran ayı kira artış oranını sorguluyor. İşte, 2020 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar sorusunun yanıtı!
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Haziran ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Oranlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.
Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
KİRACI KİRA ÖDENMEZSE NE YAPILMALI?
Kiracı borcunu ödemezse, kiracıya önce noterden ödeme için ihtar gönderilip 30 gün süre verilmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.