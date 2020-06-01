İkinci El Taşıt Kredisi Nedir?

Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.

İkinci El Taşıt Kredisinde Yaş Sınırı

Bankaların avantajlı faiz oranları ile sunduğu araba kredisi ürünleri ile ikinci el araba almak istediğinizde aracın belli bir yaş aralığında olması beklenir. Bu yaş aralığı bankadan bankaya değişse de bankalar genellikle sekiz yaşından büyük olan araçlar için kredi vermek istemezler. Banka kredisi ile ikinci el taşıt almayı düşünüyorsanız en fazla sekiz yaşına kadar olan araçlara bakmanızda fayda var.

İkinci El Araç Kredisinde Kredi Kullandırım Oranı

Bankaların sunduğu taşıt kredilerinde kullandırım oranı söz konusu. Yani alacağınız aracın satış bedelinin sadece bir kısmını kredi olarak alabilirsiniz. Bu nedenle kredi ile araba satın almak istiyorsanız belli bir miktarda peşinatınız olmalıdır. Sıfır araçlarda kredi kullandırım oranı fatura değeri 100.000 TL'ye kadar olan araçlar için %70, 100.000 TL'nin üzerinde olan araçlar için 100.000 TL'ye kadar olan kısmı için yine %70, 100.000 TL'yi aşan kısmı içinse %50 oranında kredi kullandırılır. 2. el araçlar için de bu oranlar söz konusudur fakat hesaplama aracın kasko bedeli üzerinden yapılır.