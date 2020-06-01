Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank yeni kredi paketlerini açıklayınca vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Konut, otomobil ve tatil kredisi en fazla araştırılanlar arasına girdi. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuluyor. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Peki konut, otomobil, tatil kredi örnek geri ödeme tablosu nedir? İşte kredi hesaplama aracı detayları takvim.com.tr'de
KONUT KREDİSİ KAMPANYASI
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuluyor. İstanbul-Ankara ve İzmir'deki illerde yapılacak alım-satımlara ilişkin olarak 750 bin lira azami sınır, diğer şehirlerde ise 500 bin lira azami sınır belirlendi. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
İKİNCİ EL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır." Konut kredisi başvuruları yarından itibaren şubelere yapılabilecek.
2020 İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİ BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başvuruların 5 Haziran'da başladığı Taşıt Kredisi ve ikinci el taşıt kredisi paketleri nasıl?
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren yapılacak.
İkinci El Taşıt Kredisi Nedir?
Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.
İkinci El Taşıt Kredisinde Yaş Sınırı
Bankaların avantajlı faiz oranları ile sunduğu araba kredisi ürünleri ile ikinci el araba almak istediğinizde aracın belli bir yaş aralığında olması beklenir. Bu yaş aralığı bankadan bankaya değişse de bankalar genellikle sekiz yaşından büyük olan araçlar için kredi vermek istemezler. Banka kredisi ile ikinci el taşıt almayı düşünüyorsanız en fazla sekiz yaşına kadar olan araçlara bakmanızda fayda var.
İkinci El Araç Kredisinde Kredi Kullandırım Oranı
Bankaların sunduğu taşıt kredilerinde kullandırım oranı söz konusu. Yani alacağınız aracın satış bedelinin sadece bir kısmını kredi olarak alabilirsiniz. Bu nedenle kredi ile araba satın almak istiyorsanız belli bir miktarda peşinatınız olmalıdır. Sıfır araçlarda kredi kullandırım oranı fatura değeri 100.000 TL'ye kadar olan araçlar için %70, 100.000 TL'nin üzerinde olan araçlar için 100.000 TL'ye kadar olan kısmı için yine %70, 100.000 TL'yi aşan kısmı içinse %50 oranında kredi kullandırılır. 2. el araçlar için de bu oranlar söz konusudur fakat hesaplama aracın kasko bedeli üzerinden yapılır.
TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ
Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;
Bankalarımızla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.
TATİL DESTEK KREDİ KARTI UYGULAMASI
Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlarımıza tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacaktır. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.
Tatil Destek Kredi Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacaktır.