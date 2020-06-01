Bugün dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 6,81 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kapsamda son durumu değerlendiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altına kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini bildirdi.

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?