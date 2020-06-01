Bugün dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 6,81 seviyelerinden işlem görüyor. Bu kapsamda son durumu değerlendiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altına kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini bildirdi.
BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 380 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 379 bin 600 lira, en yüksek 383 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 380 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 211 milyon 290 bin 666,38 lira, işlem miktarı ise 3.221,67 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 223 milyon 551 bin 293,79 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalmasının etkisiyle haftanın ilk işlem gününe alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 354 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 6.162 puanda seyrediyor.
Almanya borsası bugün resmi tatil nedeniyle kapalı bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,1 primle 7.243 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 kazançla 4.762 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,4 artışla 18.447 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,3 artışla 1,1140, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,5 kazançla 1,2410 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ekonomilerin yeniden açılması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong ile ilgili açıklamalarının ABD-Çin arasındaki tansiyonu düşürmesinin etkisiyle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Öte yandan, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestoların gündemin odağına yerleştiğini aktaran analistler, protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkent Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini anımsattı.
Analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası toplantısından ekonomiyi destekleyecek adımların devamının beklendiğini belirterek, gün içerisinde dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik gelişmeler yakından takip edilirken, Çinli bilim insanları, hastalığa yönelik aşının yıl sonunda kullanıma hazır olabileceğini bildirdi.
Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan mayıs ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 50'nin üzerine çıkarak iyileşmeye işaret etti.
Gelişmeler sonrası, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 değer kazanarak 2.911 puan oldu.
Japonya'da imalat sanayi PMI, mayısta 38,4 ile yatay bir seyir izlese de Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,8 artışla 22.062 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 107,6 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,5 artışla 33.541 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 yükselişle 23.734 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 2.065 puanda seyrediyor.