3. faz E devlet nakdi yardım desteği sorgulama: 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları binlerce vatandaş tarafından her gün merakla araştırılıyor. Corona virüsten ekonomik anlamda olumsuz etkilenenler 1000 TL pandemi sosyal yardım desteği ile rahat bir nefes alıyor. 3. faz E devlet nakdi yardım desteği sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1000 TL pandemi sosyal yardımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar…
PANDEMİ 3. FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?
1000 TL sosyal yardım parası başvuru şartları ve kimlere verileceğine ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre, değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
E DEVLET İLE 3.FAZ 1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin desteği kapsamında şu ana kadar 700 bini aşkın başvuru yapıldığını belirterek, ödemelerin 8 Mayıs'tan itibaren başlatılacağını bildirdi.
SOSYAL YARDIMLAR 3 FAZ HALİNDE PLANLANDI!
Üçüncü faz sosyal yardım programına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi altında bir sosyal koruma kalkanı paketi oluşturduklarını, bunun sosyal yardımlar, sosyal güvenlik, çalışma hayatı, sosyal hizmetler yönünün bulunduğunu belirtti.
Selçuk, sosyal yardımların 3 faz halinde planlandığını, birinci fazda 2,1 milyon haneye ulaşıldığını ve bu hanelere 1000'er lira yardım yapıldığını dile getiren Selçuk, ikinci fazda da 2,3 milyon haneye ulaşıldığını, toplamda 4,4 milyon haneye yardım yapıldığını kaydetti.
Faz 1 ve Faz 2 sosyal yardım programlarındaki hanelerin, Bakanlığın bütünleşik veri tabanında olan, dosyası bilinen, kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli internet sitelerine başvuran haneler olduğunu ifade eden Selçuk, "Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye bir de internet üzerinden, e-devlet üzerinden bir başvuru başlattık. Orada da hem bir kısa form dolduruyorlar, form sonunda da biz bir değerlendirme yapıyoruz. Şu ana kadar e-devlete 6 milyonun üstünde başvuru aldık." diye konuştu.