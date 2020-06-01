Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    60 alanda öğretmen alınacak

    Heyecanla beklenen sözleşmeli öğret- men ataması için süreç başladı. , 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini bugünden itibaren 12 Haziran'a kadar alacak.

    60 alanda öğretmen alınacak
    Heyecanla beklenen sözleşmeli öğret- men ataması için süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini bugünden itibaren 12 Haziran'a kadar alacak. Başvurular elektronik ortamda 'https://ilkatama. meb.gov.tr' adresinden yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek. Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak. Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak. En fazla atama yapılacak branş sınıf öğretmenliği olacak.


    90 KADRO MİLLİ SPORCULAR İÇİN
    Beden eğitimi branşında ayrılan 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

    Haberler Ekonomi 60 alanda öğretmen alınacak
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri