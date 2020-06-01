60 alanda öğretmen alınacak

Heyecanla beklenen sözleşmeli öğret- men ataması için süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini bugünden itibaren 12 Haziran'a kadar alacak. Başvurular elektronik ortamda 'https://ilkatama. meb.gov.tr' adresinden yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek. Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak. Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak, atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak. Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak. En fazla atama yapılacak branş sınıf öğretmenliği olacak.
90 KADRO MİLLİ SPORCULAR İÇİN
Beden eğitimi branşında ayrılan 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.
90 KADRO MİLLİ SPORCULAR İÇİN
Beden eğitimi branşında ayrılan 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.