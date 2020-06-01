60 alanda öğretmen alınacak

beklenensözleşmeliöğret- menatamasıiçinsüreçbaşladı.sözleşmeli öğretmenkadrosu için ön başvuruve sözlü sınav merkezitercihlerini bugünden itibaren12 Haziran'a kadar alacak.Başvurular elektronikortamda 'https://ilkatama.meb.gov.tr' adresinden yapılacak.Adayların sözlü sınavaalınacakları sınav merkezleri22 Haziran'da ilanedilecek. Sözlü sınavlar,6-25 Temmuz'da yapılacak.Sözlü sınav sonuçları ise 28Temmuz'da ilan edilecek.Bu kapsamda sonuçlara itirazlar,4-7 Ağustos'ta alınacak.Bu itirazların sonuçları,10 Ağustos'ta duyurulacak.Atama tercihleri, 28-31Ağustos'ta alınacak, atamasonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.Bakanlık, 60 alandaöğretmen ataması gerçekleştirecek.Atama içinbaşvurularda taban puan 50olacak. En fazla atama yapılacakbranş sınıf öğretmenliğiolacak.Beden eğitimi branşında ayrılan 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.