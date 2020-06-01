Bugün kredi çekmeyi düşünen milyonlarca vatandaşa müjdeli haber açıklandı. Kamu bankaları konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı. Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından sunulan bu avantajlarını incelemek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. İşte kamu bankaları tarafından sunulacak olan avantajlar...
TAŞIT KREDİ PAKETİ
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.
KONUT KREDİSİ
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
SOSYAL HAYATI DESTEK PAKETİ
Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Anlaşma yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.
Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Sosyal hayatı destek kredi paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal hayatı destek kredisi paketi başvuruları, 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.
TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ
Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.
Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67'ye denk gelecek.
Uygulamaya dahil olacak firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.
Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketleri, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri imkanı sağlanacak.
Üye iş yeri kampanya anlaşması yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.
Tatil destek kredi paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.
BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNDE REKOR KULLANDIRIM
Kamu bankaları tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade ederken, 40 milyar TL'ye yakın finansman imkanı kullandırıldı.
Söz konusu kredi paketi ile son 2 ayda rekor seviyede bireysel kredi kullandırımı yapıldı. Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuruları sona erdi.
KAMU BANKALARINDAN TARİHİN EN DÜŞÜK KONUT KREDİ FAİZ HAMLESİ
Türkiye tarihinin en düşük konut kredi faiz oranları, yüzde 0,64 ile kamu bankaları tarafından yarından itibaren vatandaşlara sunulacak.
KONUTTA 'BENZERSİZ DÜŞÜK KREDİ ORANI' SATIŞLARI YENİDEN HAREKETLENDİRECEK
Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası, sektörde bayram havası oluşturdu. "Eşsiz fırsat" olarak nitelendirdikleri kampanyanın salgının etkilediği sektörde bahar havası oluşturacağını belirten gayrimenkul sektörü temsilcileri, tüketicilerin ertelediği alımların harekete geçeceği, böylece yıl sonu satış adedinde bir milyonun çok rahat aşılacağı görüşünde birleşiyor.
0,64 FAİZ FIRSATI
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.
Kredi tutarı: 150 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 1528 lira
Toplam geri ödeme 275 bin lira
*12 ay geri ödemesiz
Kredi tutarı: 200 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 2038 lira
Toplam geri ödeme 366 bin 840 lira
*12 ay geri ödemesiz
Kredi tutarı: 300 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 3057 lira
Toplam geri ödeme 550 bin 260 lira
*12 ay geri ödemesiz
Kredi tutarı: 400 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 4076 lira
Toplam geri ödeme 733 bin 48 lira
*12 ay geri ödemesiz
Kredi tutarı: 500 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 5095 lira
Toplam geri ödeme 917 bin lira
*12 ay geri ödemesiz
Kredi tutarı: 600 bin lira
Kredi vadesi 180 ay
Taksit tutarı 6114 lira
Toplam geri ödeme 1.1 milyon lira
*12 ay geri ödemesiz
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. "