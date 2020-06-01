Bugün kredi çekmeyi düşünen milyonlarca vatandaşa müjdeli haber açıklandı. Kamu bankaları konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı. Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından sunulan bu avantajlarını incelemek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. İşte kamu bankaları tarafından sunulacak olan avantajlar...

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.