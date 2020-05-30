Polislere 3600 ek gösterge müjdesi! Polislere ek gösterge ne zaman verilecek?

Polislere 3600 ek gösterge müjdesi geldi! Polislere ek gösterge ne zaman verilecek? Uzun süredir beklenen ve milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge için yeni gelişmeler yaşanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada; polislere ek gösterge hakkının verileceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından polislere ek gösterge ne zaman verilecek sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Memurların çalışırken aldıkları maaş, emekli oldukları zaman alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesi ek gösterge parametlerine göre değişecek.
3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ!
Bakan Soylu, bekçilerin göreve başlamasıyla asayiş olaylarından azalma olduğuna dikkati çekerek "Günlük hırsızlık olayları İstanbul'da 79'dan 25'lere, Ankara'da 2, İzmir de 5'li rakamlara düşmüşse bunda bekçilerin payı vardır. Bekçilerin kimlik sorma yetkisine gelince 1966'dan beri böyle bir hakka sahipler." dedi.
Yakın bir zaman önce 3 bin kadın polisin istihdam edildiğini belirten Bakan Soylu, buna rağmen Türkiye'deki kadın polis sayısının Avrupa ortalamasına göre düşük olduğunu, bu nedenle yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha istihdam etmeyi düşündüklerini söyledi.
Polislere 3600 ek gösterge hakkının verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya Bakan Soylu, "Hükümet olarak bunu gerçekleştireceğiz. Bu konuda sözümüz var." cevabını verdi.
"VERİLEN SÖZ NE İSE TUTARIZ"
Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış sonrası sağlık çalışanlarıyla kısa bir sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge ile ilgili sorusuna "Verilen söz ne ise tutarız" diye yanıt verdi.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memur ile memur emeklilerini ilgilendiriyor. Devlet memurlarının da 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiriyor. Bu kişiler çalışırken aldıkları maaş, emekli oldukları zaman alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesi ek gösterge parametlerine göre değişiyor.
EK GÖSTERGE İLE MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.
Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.
Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira; öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ise artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek.
Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ortalama olarak ise emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacak.
İKRAMİYEDE ARTIŞ NE KADAR OLACAK?
Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde emekli ikramiyesinde artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık emekli ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda bu ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurun kıdem süresi ve derecesine göre artış oranı değişecek.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.