Polislere 3600 ek gösterge müjdesi! Polislere ek gösterge ne zaman verilecek?

EK GÖSTERGE İLE MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

Ortalama olarak polislerde emekli maaşı 500 lira, ikramiye ise 17 bin lira; öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ise artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek.

Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ortalama olarak ise emekli maaşındaki artışların 500 lira, ikramiyedeki artışların da 17 bin lira civarında olacak.