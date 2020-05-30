



ÜRETİMİN ETKİSİ

Gayrisafi milli hasıla 758.1 milyar dolar, kişi başı gelir ise 9 bin 116 dolar olarak gerçekleşti. Milli gelir yıllık bazda 4.4 trilyon lira oldu. İlk çeyrekte Türkiye'nin ardından Vietnam yüzde 3.8 ile ikinci, Endonezya yüzde 3 ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Kazakistan, Litvanya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Nijerya ve Rusya izledi. Virüsün etkilerini azaltmak için 30 trilyon doların üzerinde destek paketleri açıklayan ülkelerde ilk çeyrekte tarihi küçülmeler yaşandı.