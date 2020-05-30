2018'in Ağustos ayında yaşanan kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecindeki başarılı adımlarla, 2019'un son çeyreğinde yüzde 6 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, 2020'ye de hızlı başladı. Covid-19'un ilk etkilerini göstermeye başladığı Mart ayını da kapsayan bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye yüzde 4.5 ile, şu ana kadar açıklanan verilere göre en fazla büyüyen ülke oldu.
ÜRETİMİN ETKİSİ
Gayrisafi milli hasıla 758.1 milyar dolar, kişi başı gelir ise 9 bin 116 dolar olarak gerçekleşti. Milli gelir yıllık bazda 4.4 trilyon lira oldu. İlk çeyrekte Türkiye'nin ardından Vietnam yüzde 3.8 ile ikinci, Endonezya yüzde 3 ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Kazakistan, Litvanya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Nijerya ve Rusya izledi. Virüsün etkilerini azaltmak için 30 trilyon doların üzerinde destek paketleri açıklayan ülkelerde ilk çeyrekte tarihi küçülmeler yaşandı.
İlk çeyrekte G7 ülkeleri ortalama yüzde 1.26, Avrupa Birliği (AB) yüzde 2.6, OECD ülkeleri ise ortalama yüzde 0.98 küçüldü. ABD de yüzde 5 küçülme yaşadı. Büyümede vatandaşın ve devletin tüketimi başı çekti. Vatandaşın tüketimi geçen yıla göre yüzde 5.1 arttı ve bunun katkısı 3.02 puan oldu. Bu yıla oldukça iyi başlayan sanayi üretimi Mart'taki daralmaya rağmen ekonomik büyümeye katkı sağladı. Sanayi üretimi geçen yıla göre yüzde 6.2 artarken, ekonomiye katkı 1.3 puan oldu. İmalat sanayii yüzde 6.7 büyüme sağladı. İnşaat sektöründe 2019'un son çeyreğinde yüzde 3.8 olan küçülme, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.5'e geriledi.
POZİTİF AYRIŞTIK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4.5 büyümeyle tamamladı. Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek, sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah" dedi. Türkiye'nin ilk çeyrekte büyüme verileri açıklanan AB, G-20 ve OECD ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke olduğunu söyleyen Albayrak, "Bu veriler ekonomideki güçlü toparlanmanın devam ettiğini ve özellikle Covid-19'a karşı verilen mücadelenin her alanda yakaladığı başarıyı ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.
Albayrak, şöyle konuştu: "Ülkemiz küresel salgın dönemine hazırlıklı girmiş ve bu süreci başarılı yönetmiştir. Öncü göstergeler en kötünün geride kaldığına ve ekonomide toparlanmanın başladığına işaret etmektedir. Türkiye, önümüzdeki dönemde de büyüme performansı açısından dünyadan pozitif ayrışan ülke olmayı sürdürecek, salgın sonrası dönemde de yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecektir. 2020'yi pozitif büyüme performansı ile tamamlayacağımızı tahmin ediyorum."