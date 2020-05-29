Yat turizmi başlıyor

Ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemiler faaliyetlerine 1 Haziran'da yeniden başlıyor. Faaliyetler; turun kapalı grupla (aile, akraba ve arkadaş) yapılması halinde mevcut kapasitelerle, farklı kişilerden oluşan grupla yapılması halinde ise sosyal mesafe planına uygun olarak yürütülecek. Teknelerin düzenli dezenfeksiyonunun yapılması ve her tur değişimi öncesinde tam dezenfeksiyonun sağlanması liman başkanlıklarınca kontrol edilecek. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, "Yat turizmi ilk etapta iç turizm ile başlayacak. 1 Temmuz itibarıyla da yabancılar tarafından rağbet göreceğini tahmin ediyorum" dedi.