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    • Ekonomi
    • 29.05.2020 Gazete
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    Yat i başlıyor

    Ulaştırma Bakanlığı’ndan ticari yat seferlerine vize çıktı. Yat i 1 Haziran’dan itibaren başlıyor. İlk etapta hareketlilik iç turizmde yaşanacak.

    Yat turizmi başlıyor
    Ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemiler faaliyetlerine 1 Haziran'da yeniden başlıyor. Faaliyetler; turun kapalı grupla (aile, akraba ve arkadaş) yapılması halinde mevcut kapasitelerle, farklı kişilerden oluşan grupla yapılması halinde ise sosyal mesafe planına uygun olarak yürütülecek. Teknelerin düzenli dezenfeksiyonunun yapılması ve her tur değişimi öncesinde tam dezenfeksiyonun sağlanması liman başkanlıklarınca kontrol edilecek. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, "Yat i ilk etapta iç turizm ile başlayacak. 1 Temmuz itibarıyla da yabancılar tarafından rağbet göreceğini tahmin ediyorum" dedi.
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