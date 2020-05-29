Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES) Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam ediyor. DSİ 26 Bölge Müdürlüğü son verileri ve görüntüleri paylaştı. Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nda gövde 205 metre yüksekliğe ulaşıldı. Dökülen gövde beton miktarı ise 2 Milyon 985 bin metreküp seviyesi ulaştı.