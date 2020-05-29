



ABD ile Çin arasındaki gelişmeler risk algısını artırsa da bugün Asya borsalarında sakin bir seyir izleniyor. Trump'ın yapacağı açıklamalar öncesinde endeksler genellikle yatay seyrederken, altının ons fiyatı yükseliş eğilimini korudu. Ons altın şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1.722 dolardan işlem görürken, dolar/yen paritesi de yüzde 0,4 gerileyerek 107,2'ye indi.

Yurt içinde, yükselişini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, gün içinde 106.000 puanın üzerini test etmesinin ardından yüzde 0,39'luk artışla 105.359,76 puandan kapanış yaptı. Dün 6,8146'dan günü tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde ilk çeyrek büyüme ve dış ticaret istatistiklerinin, yurt dışında ise veri gündeminin dışında, Trump'ın basın toplantısı ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.