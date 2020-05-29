Le Maire, Europe 1 radyosuna Renault hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi Bakanı, Flins bölgesindeki Renault tesisinin kapatılamayacağını ve şirketin işi mümkün olduğunca ayakta tutmaya çalışması gerektiğini dile getirmişti.

Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar Euro mali destek talebinde bulunduğu ancak otomotiv devinin bu başvurusunun henüz onaylanmadığı belirtilmişti.