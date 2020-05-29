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    • Ekonomi
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    • 29.05.2020 09:24
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    Fransız şirketi , 15 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı!

    , 'un binlerce kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Fransız otomobil devi Renault, önümüzdeki günlerde 10 bin 400'ü dünya genelinde, 4 bin 600'ü 'da olmak üzere 15 bin kişiyi işten çıkaracak. Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar Euro mali destek talebinde bulunduğu ancak devinin bu başvurusunun henüz onaylanmadığı belirtilmişti.

    Dev otomotiv şirketi Renault 15 bin işçisini çıkarıyor

    Fransız otomobil üreticisi Renault'nun 2 milyar tasarruf planının bir parçası olarak dünya çapında binlerce işten çıkarma planı açıklaması bekleniyor.

    AFP'ye göre plan iç hareketlilik önlemleri olarak işgücünü azaltmak amacıyla Fransa'da 4.600 işin kesilmesini içerecek.

    Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, geçen günlerde yaptığı açıklamada Renault'nun ciddi finansal sorunlar yaşadığını ve otomotiv devinin acil yardım almaması halinde batabileceğini söylemişti.

    Le Maire, Europe 1 radyosuna Renault hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi Bakanı, Flins bölgesindeki Renault tesisinin kapatılamayacağını ve şirketin işi mümkün olduğunca ayakta tutmaya çalışması gerektiğini dile getirmişti.

    Renault'nun krizi atlatmak için 5 milyar Euro mali destek talebinde bulunduğu ancak otomotiv devinin bu başvurusunun henüz onaylanmadığı belirtilmişti.
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