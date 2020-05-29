Etiket kazığına 500 bin lira ceza





Yapılan denetimlerde, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye 10 günden az olmamak kaydıyla savunma için süre tanınacak. Fahiş fiyat artışında bulunanlara 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilecek.



