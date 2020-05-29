Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,66 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,76 ile inşaat oldu.

6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, yükselişini üst üste 8'inci işlem gününe taşıdı.