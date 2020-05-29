ALTININ KİLOGRAMI 379 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 376 bin 430 lira, en yüksek 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 379 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 253 milyon 808 bin 545,66 lira, işlem miktarı ise 674,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 257 milyon 604 bin 129,65 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Menekşe Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.