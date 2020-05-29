29 Mayıs anlık gram, çeyrek altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 380,50 liradan işlem gördü. İşte 29 Mayıs anlık altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 379 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 376 bin 430 lira, en yüksek 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 379 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 253 milyon 808 bin 545,66 lira, işlem miktarı ise 674,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 257 milyon 604 bin 129,65 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Menekşe Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla 380,50 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.527,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 380,50 liradan işlem gördü.
ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!
Koronavirüsün etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, "Altın alımı için acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir" ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs salgını endişesi, küresel ekonomilerde daralmaya, merkez bankalarının genişlemeci politikalarına, altın fiyatlarının da agresif yükselişlerine neden oldu. Ancak dünyada salgın vaka sayılarının azalması, yasakların bitmesi, piyasalarda iyimserliğin sürmesi beraberinde altın fiyatlarının bir miktar geri çekilmesine neden oldu. Düğün yapmak için heyecanla bekleyen aileler ile tasarruf için altın almak isteyen vatandaşlar, "fiyatlar daha da düşüş sürer mi? Bu fiyatlardan altın alalım mı?" sorularını soruyor.
GRAMI 340 LİRAYA KADAR ÇEKİLEBİLİR
Gram altın dün 377 lira, çeyrek ise 613 lira seviyelerinde alıcı buldu. Oynaklığını koruyan fiyatları uzmanına sorduk. Piyasalarla birlikte altın fiyatlarının da normalleşme sürecine girdiğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın alımı için çok acele edilmemeli. Altının gram fiyatı, kademeli düşüşlerini sürdürebilir. Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim" dedi.
KADEMELİ DÜŞÜŞ OLUR
Altının gram fiyatında kademeli düşüşlerin sürebileceğini belirten Memuş, şu tavsiyelerde bulundu: "Altın almak isteyenlere kademeli alımlar tavsiye edebilirim. Kademeli düşüşlerde 370-360-350 ve 340 lira seviyelerini bekliyorum. Bu tahminimi 2 aydır sürdürüyorum. Alımları yüzde 25'lik dilimler halinde yapılmasını, dolarla almanın risk açısından daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Altın alımı için TL'de bekleyenler, nakitlerinin en az yarısını dolar yaparlarsa risklerini azaltmış olurlar. Altın alımı için çok acele edilmemeli. Zaten düğünlerin yüzde 90'ı Eylül-Ekim-Kasım aylarına ötelendi. Düğün yapacakların acele etmesi gereken bir durum yok. 2 yıl önce 7,20'li seviyelerden dolar alanların zararını kapatmak için 20,5 ay beklediklerini unutmamak gerek. Vergi kararı sonrası döviz ve altın talebinin de azalacağını düşünüyorum."