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    • Ekonomi
    • 29.05.2020 Gazete
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    Almanlar’ın tercihi

    'nın seyahat yasakları kaldırılıyor. 15 Haziran'dan itibaren Almanlar 31 ülkeye seyahat edebilecek. Seyahat yasağının kaldırılacağı ülkeler arasında Avrupa Birliği'nin 26 ülkesi ile İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein bulunuyor.

    Almanlar’ın tercihi Türkiye
    Almanya'nın seyahat yasakları kaldırılıyor. 15 Haziran'dan itibaren Almanlar 31 ülkeye seyahat edebilecek. Seyahat yasağının kaldırılacağı ülkeler arasında Avrupa Birliği'nin 26 ülkesi ile İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein bulunuyor. 'nın seyahat kısıtlamasını kaldıracağı ülkeler arasında şimdilik yer almıyor. Ancak seyahat acentelerine yapılan başvurularda Türkiye zirveye çıktı. Almanlar'ın özellikle Temmuz ayı için tercihlerinin Türkiye olduğu belirtildi. Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 15 Haziran'dan itibaren Almanya'dan AB'ye uçuşların tekrar başlayacağını açıkladı. Maas, Türkiye dahil diğer uçuşlar için de çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.
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